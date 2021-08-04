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أردوغان يترأس اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 04.08.2021 13:34
من الاجتماع الأناضول من الاجتماع (الأناضول)

ترأس رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اجتماعًا مغلقًا، الأربعاء، لمجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الاجتماع بدء في تمام الساعة 12:20 بتوقيت تركيا 09:20 (ت.غ) في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

ويشارك في الاجتماع كل من فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، ووزراء العدل عبد الحميد غل، والخزانة والمالية لطفي ألوان، والتربية ضياء سلجوق، والدفاع خلوصي أقار.

كما يشارك رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية الجنرال أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الجنرال حسن كوتشوك أكيوز.

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