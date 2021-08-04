انتهاء اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا برئاسة أردوغان

انتهى بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الشورى العسكري الأعلى في تركيا، الذي انعقد برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وجرى اللقاء مغلقا أمام وسائل الإعلام، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستغرق حوالي ساعتين.

وشارك في الاجتماع نائب الرئيس فؤاد أوقطاي، ووزراء العدل عبد الحميد غل، والخزانة والمالية لطفي إلوان، والتربية ضياء سلجوق، والدفاع خلوصي أقار.

كما حضر الاجتماع رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائد القوات البرية الفريق أول أوميت دوندار، وقائد القوات البحرية الأدميرال عدنان أوزبال، وقائد القوات الجوية الفريق أول حسن كوتشوك أكيوز.

وتقرر بالاجتماع تعيين الفريق أول موسى أفسفر قائداً لقوات البرية خلفاً للفريق أول أوميت دوندار. كما تقرر تمديد مدة مهمة قائدي القوات الجوية والبحرية.