الداخلية التركية تحيد إرهابياً مدرجاً في اللائحة الرمادية للمطلوبين

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، تحييد إرهابي مدرج ضمن اللائحة الرمادية للمطلوبين، في عملية "أرن 5" بولاية ماردين، جنوب شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن قوات الدرك والأمن بالولاية تمكنتا من تحييد إرهابي من منظمة "بي كا كا" الانفصالية في قضاء "نصيبين"، في إطار عملية "أرن 5".

وأشارت أن الإرهابي الذي تم تحييده هو "سليمان أوزتورك" المعروف بالاسم الحركي "جيلو"، والمدرج في النشرة الرمادية لقوائم المطلوبين.

وذكر البيان، أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم اليوم بلغ 3 في ولاية وان، وواحد في ماردين.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كا كا" الإرهابية، في 10 يناير/ كانون الثاني الماضي، عقب انتهاء عمليات "الصاعقة".

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي "أرن بلبل"، الذي استشهد على يد إرهابيي "بي كا كا" في 11 أغسطس/ آب 2017.

وتضم "لائحة الإرهابيين المطلوبين" من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.