سفير برلين بأنقرة: علاقات تركيا وألمانيا الاقتصادية متينة

أكد سفير برلين لدى أنقرة يورغن شولتز، متانة العلاقات الاقتصادية بين تركيا وألمانيا، في ظل حجم التبادل التجاري البالغ 37 مليار يورو، عام 2020.

جاء ذلك، الأربعاء، ردا على أسئلة الصحفيين من رابطة المراسلين الدبلوماسيين الأتراك (DMD)، حول العلاقات التركية الألمانية والتطورات الإقليمية، بمقر السفارة بأنقرة.

وأوضح شولتز أن العلاقات بين البلدين وثيقة جدًا على جميع المستويات الحكومية وغير الحكومية.

وأشار إلى المساهمة الكبيرة والمهمة للجالية التركية المقيمة في بلاده، والبالغ عددها 3 ملايين شخص، في تحقيق النجاح الاقتصادي لألمانيا.

كما عبر شولتز عن حزنه البالغ وتعازيه لأسر الضحايا الذين فقدوا أرواحهم، جراء حرائق الغابات التي تشهدها تركيا منذ أيام.