القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

أردوغان: سنمنع دخول وخروج الإرهابيين على الحدود الإيرانية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 15.08.2021 13:06
آخر تحديث في 15.08.2021 16:04
أردوغان: سنمنع دخول وخروج الإرهابيين على الحدود الإيرانية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن بلاده ستمنع دخول الإرهابيين إلى أراضيها وخروجهم منها بشكل كامل عبر الجدران التي تبنيها على الحدود الإيرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع وزير الدفاع التركي الذي يجري جولة تفقدية برفقة قادة الجيش، على حدود بلاده مع إيران.

وشدد أردوغان على أهمية الجدران التي تبنيها بلاده على حدودها، مبيناً أنها جدران الأمان بالنسبة لها.

وأشاد بدور الجيش التركي في حماية الحدود.

كما أشاد أردوغان بالوحدات التركية المنتشرة على الحدود الإيرانية، لدورها في تأمين الاستقرار والأمان في المنطقة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق خصصت وزارة الخارجية التركية، خطا ساخنا لرعاياها الراغبين في مغادرة...
مختارات