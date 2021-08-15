أردوغان: سنمنع دخول وخروج الإرهابيين على الحدود الإيرانية

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن بلاده ستمنع دخول الإرهابيين إلى أراضيها وخروجهم منها بشكل كامل عبر الجدران التي تبنيها على الحدود الإيرانية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه، الأحد، مع وزير الدفاع التركي الذي يجري جولة تفقدية برفقة قادة الجيش، على حدود بلاده مع إيران.

وشدد أردوغان على أهمية الجدران التي تبنيها بلاده على حدودها، مبيناً أنها جدران الأمان بالنسبة لها.

وأشاد بدور الجيش التركي في حماية الحدود.

كما أشاد أردوغان بالوحدات التركية المنتشرة على الحدود الإيرانية، لدورها في تأمين الاستقرار والأمان في المنطقة.