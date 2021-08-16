أردوغان يفتتح 26 مصنعاً في العاصمة أنقرة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، 26 مصنعا جديدا في العاصمة أنقرة تبلغ قيمتها مليار و600 مليون ليرة تركية (أكثر من 188 مليون دولار)، من شأنها أن توفر 1670 فرصة عمل.

وخلال حفل الافتتاح الذي جرى بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاصمة، قال أردوغان إنّ بلاده رفعت سقف نجاحاتها على الصعيد الاقتصادي والزراعي والتجاري.

وأشار إلى أنّ بلاده حققت خلال الربع الأول من العام الجاري نموا بلغ 7 بالمئة، رغم الظروف التي فرضها وباء كورونا على العالم بأسره.

وأردف: "إن شاء الله سنغلق الربع الثاني من عام 2021 بتحقيق نمو كبير".

ووصف أردوغان الاقتصاد التركي بأنه يتحول إلى اقتصاد استثماري يوما بعد يوم، ويسير باتزان من حيث الإنتاج والتصدير.

وأضاف بأن تركيا تخلصت من الأغلال التي كانت تعيق حركتها من جهة وفي الوقت نفسه ارتقت إلى مستوى جديد عالميا على صعيد الإنتاج والتصدير.

وأعرب عن ثقته في أن تتجاوز النجاحات الاقتصادية لبلاده في العام 2021 كافة التوقعات، وذلك استنادا لما تظهره الرسوم البيانية الحالية.

أما على صعيد العناية بالبيئة فقال: "أي تكنولوجيا تلحق الضرر بالبيئة هي فوهة سلاح موجهة نحو الإنسان، مهما كانت السهولة التي تضيفها لحياتنا".

ووعد الرئيس باتخاذ تدابير وإجراءات في المرحلة القادمة، لتجنيب تركيا البقاء متأخرة عن ركب الاقتصاد الأخضر.

وقال: "كل خطوة تلحق الضرر بالنظام البيئي، ثمة كارثة في نهايتها، لذلك أعتقد أنه ينبغي علينا السير وفق مبدأ تحقيق النمو الرحيم في كافة الأصعدة بدلا من النمو المتوحش".

وشدد الرئيس التركي لحاجة بلاده لحملة واسعة وخاصة في مجالي الصناعي والتكنولوجي من أجل تحقيق أهداف 2023 و2053 و2071.

ودعا أردوغان الشعب التركي للتركيز على الأجندة الحقيقية لتركيا في عالم الأعمال والابتكار والاستثمار والتصدير، كما دعاه إلى الابتعاد عما وصفه بـ "الأجندات غير الحقيقية التي تسوقها المعارضة".