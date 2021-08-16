"أرن".. مدرعة قتالية جديدة من إنتاج الصناعات الدفاعية التركية

تستعد شركة "كاتمرجيلر" التركية للصناعات الدفاعية المتخصصة في إنتاج المركبات البرية المخصصة للأغراض العسكرية، لعرض مدرعتها الجديدة للمرة الأولى في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (IDEF 2021).

ومن المقرر أن تستضيف إسطنبول المعرض ال15 المرتقب في الفترة من 17 إلى 20 أغسطس/ آب الجاري وستعرض فيه المئات من المنتجات الجديدة المتطورة.

وقد أطلقت الشركة على مركبة التدخل في الأحياء السكنية من طراز 4x4 اسم الشهيد "أرن بلبل" الذي استشهد وهو في سن الخامسة عشرة على يد تنظيم "بي كا كا" الإرهابي عام 2017 في منطقة ماتشكا بطرابزون شمالي تركيا.

وصممت المركبة "أرن" رباعية الدفع بحجم أصغر من المركبة القتالية المدرعة "خضر"، لاستخدامها بفاعلية في عمليات مكافحة الإرهاب خاصة داخل المدن وأحيائها وأزقتها الضيقة.

وتتميز المركبة بهيكل صغير وضيق قصير بما يتيح لها القدرة على المناورة والأداء الجيد في المناطق السكنية الضيقة، كما تتميز بارتفاعها عن الأرض بما يوفر لها إمكانية فائقة في التسلق والانحدار بميل، والقدرة على الاقتراب والابتعاد والاختراق والهروب.

وكذلك تتميز المدرعة بحماية باليستية عالية توفر لها الحماية من الألغام والمتفجرات اليدوية أثناء تأدية مهامها. كما يوفر تصميمها الراحة وسهولة الاستخدام في الطرق الوعرة وداخل المدن.

وهي مزودة بنظام تسليح أوتوماتيكي يمكن التحكم فيه عن بعد لتتبع الأهداف، وقادرة على إطلاق النار وهي في وضع الحركة، وكذلك تصويب الأهداف المتحركة.

** تسمية المدرعة باسم الشهيد أرن بلبل

وحول إطلاق اسم الشهيد أرن على المركبة، قال فرقان كاتمرجي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لشركة كاتمرجيلر، إن أرن بلبل كان فتى شجاعًا أثر في قلوب الجميع وأصبح رمزًا حقيقيًا.

وأضاف كاتمرجي أن الشهيد أرن كشف عن الوجه الحقيقي للإرهاب وعن كفاح تركيا العادل ضد الإرهاب، وأصبح الشعب التركي مدينا بالوفاء له ولكل من استشهد في الحرب على الإرهاب.

وأوضح أن هذا هو السبب في إطلاق اسم أرن على المدرعة الجديدة، تخليدا لذكراه بمدرعة ستعمل على تقوية ودعم القوات الأمنية التركية في حربها الفعالة ضد الإرهاب.

وأشار كاتمرجي إلى استشهاد الرقيب أول فرحات غديك، أيضاً أثناء محاولته حماية أرن، وأن الشركة أرادت بإطلاق اسم أرن على المركبة، أن تعبر عن احترامها لذكرى هذا الجندي البطل، وإحياء لذكرى كل الشهداء.

من ناحية أخرى ستقدم شركة كاتمرجيلر أيضًا خلال معرض الصناعات الدفاعية بإسطنبول، المركبة المدرعة "خضر2" وهي النسخة المطورة من المركبة التكتيكية المدرعة رباعية الدفع "خضر" أقوى مركبة قتالية في فئتها.

كما ستعرض الشركة الجيل الجديد من مركبة "قيراتش" للتحقيقات الجنائية، بالإضافة إلى منصة إطلاق النار للمدرعات البرية "أوكاب" UKAP التي يمكن التحكم بها عن بعد.