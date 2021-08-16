أوكرانيا: تركيا من أبرز داعمي قضية القرم بالمحافل الدولية

قالت نائبة وزير الخارجية الأوكراني، أمينة جبار، إن تركيا من أبرز الداعمين لقضية القرم، في المحافل الدولية.

جاء ذلك في تصريحات للأناضول، قبل انعقاد قمة "منبر القرم" في كييف يوم 23 أغسطس/ آب الحالي.

وأضافت أن "منبر القرم" بمثابة بداية لعمل حقيقي ينطلق لاحق، مبينة أنهم يتوقعون صدور بيان مشترك، بهدف إضفاء الرسمية على البنود التي تم التوافق عليها في إطار القمة المرتقبة.

وأعربت المسؤولة الأوكرانية عن أملها في أن تساهم قمة "منبر القرم" في تعزيز الجهود الدولية، وإكساب زخم للخطوات التي من شأنها "تحرير القرم".

وأشارت إلى الموافقة على مشاركة 40 بعثة أجنبية حتى الآن، لافتة إلى احتمال ارتفاع هذا الرقم لحين موعد انعقاد القمة.

في سياق متصل، قالت "جبار" إن تركيا من أبرز الداعمين لقضية القرم، في المحافل الدولية.

وأردفت: "نأمل أن تشارك تركيا في المشاريع ومجموعات العمل الأخرى المرتبطة بمنبر القرم."

وتابعت: "ننتظر مشاركة تركية رفيعة المستوى في القمة."

ومن المزمع أن تعقد قمة "منبر القرم" في كييف يوم 23 أغسطس/ آب الحالي، بغية طرح قضية ضم القرم غير القانوني إلى روسيا، في المحافل الدولية.