تركيا تدين هجوماً استهدف مسلمين وسط نيجيريا

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مجموعة من المسلمين في مدينة "جوس"، عاصمة ولاية "بلاتو" وسط نيجيريا.

وأعربت الوزارة في بيان لها الأحد عن حزنها العميق إزاء مقتل وإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء الهجوم الذي وقع السبت.

وتابعت: "ندين هذا العمل الإرهابي الشنيع بشدة، ونتمنى من الله الرحمة للذين فقدوا حياتهم والشفاء العاجل للمصابين".

وقدمت الوزارة تعازيها الحارة لأسر الضحايا وللشعب النيجيري الصديق والشقيق وحكومته.

والسبت، أعلنت السلطات النيجيرية مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة 14 آخرين بعد هجوم مسلح في "جوس".

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية غابرييل أوجابا، في مؤتمر صحفي: "الحادث وقع عندما كان عشرات المسلمين عائدين من مناسبة دينية في ولاية مجاورة".