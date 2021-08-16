تشاوش أوغلو يبحث تطورات أفغانستان مع نظيريه الألماني والدنماركي وأمين عام الناتو

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الإثنين، التطورات في أفغانستان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي وعدد من نظرائه.

جاء ذلك في اتصالات هاتفية مع نظرائه الأذربيجاني جيهون بيراموف، والألماني هايكو ماس، والدنماركي جيبي كوفود، والجورجي دافيد زالالياني، إضافة إلى أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

وسيطرت طالبان على كل أفغانستان تقريبا في ما يزيد قليلا عن أسبوع، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" على مدى ما يقرب من 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت طالبان بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.