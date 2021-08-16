وزارة الدفاع التركية تعلن استشهاد ثلاثة جنود شمالي العراق

استشهد 3 جنود أتراك فيما أصيب اثنان بجروح في انفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون من تنظيم "بي كا كا" شمالي العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان أصدرته الاثنين، أن الجنود استشهدوا أمس الأحد في منطقة عمليات "المخلب الصاعقة" شمالي العراق.

وقدمت الوزارة تعازيها لأسر الشهداء وللقوات المسلحة وللشعب التركي، وتمنت الشفاء العاجل للجرحى.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي وإصابة آخر بنيران إرهابيين في منطقة "المخلب البرق" شمالي العراق.

وأطلقت تركيا في 23 أبريل/نيسان الماضي، عمليتي "المخلب البرق" و"المخلب الصاعقة" بشكل متزامن ضد إرهابيي تنظيم "بي كا كا" في مناطق "متينا" و"أفشين-باسيان" شمالي العراق.

يُذكر أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلا له، وينشط في العديد من المدن والمناطق والأودية، ويشن منها هجمات على الداخل التركي.