تشاوش أوغلو يدعو طالبان لتحويل تصريحاتها الإيجابية إلى أفعال

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، على أن بلاده ستواصل دعم الاستقرار والسلام في أفغانستان وتنميتها الاقتصادية، داعياً إلى تحويل التصريحات الإيجابية الصادرة عن حركة طالبان في هذا الصدد إلى أفعال.

وأوضح تشاوش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء مع نظيره الأردني أيمن الصفدي في عمان، أن تركيا تنظر بإيجابية إلى الرسائل والتصريحات الصادرة حتى الآن عن حركة "طالبان".

وأضاف أن تركيا ستواصل اتصالاتها مع جميع الأطراف في أفغانستان، بما في ذلك "طالبان".

وأشار إلى حدوث نوع من الفراغ على إثر مغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد، وأن "طالبان" استغلت ذلك ودخلت العاصمة كابل وتولت فعليا إدارة الدولة.

وتابع: "ثمة شخصيات مهمة مثل حامد كرزاي وعبد الله عبد الله، ما زالوا في كابل، ويستعدون لإجراء محادثات مع طالبان".

وأردف: "نثمّن دور قطر في الملف الأفغاني، الآن نحتاج إلى إحلال الهدوء في أفغانستان، وما يصدر عن طالبان حتى الآن من تصريحات سواء بخصوص الأجانب أو البعثات الدبلوماسية أو الشعب الأفغاني، ننظر إليها بإيجابية، وآمل أن تنعكس هذه التصريحات على أفعال الحركة".

ولفت إلى أن عمليات الإجلاء من أفغانستان، ستتم عقب إحلال الأمن بشكل كامل في مطار كابل، وأن تركيا لن تكتفي بإجلاء مواطنيها فحسب، بل ستساعد الدول الأخرى في عمليات إجلاء رعاياها.