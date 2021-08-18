أقار يواصل عقد اللقاءات الثنائية في إطار معرض الصناعات الدفاعية الدولي

يواصل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه في إطار معرض الصناعات الدفاعية الدولي 15 "آيدف21" المنعقد في إسطنبول.

وفي السياق، التقى أقار نظيريه الكاميروني والتوغولية ورئيس الأركان الكازاخي، حسبما نقل مراسل الأناضول.

والتقى أقار نظيره الكاميروني جوزيب بيتي أسومو، ونظيرته التوغولية مارغريت غناكادي، فضلا عن رئيس الأركان الكازاخي مراد بيكتانوف.

وأمس الثلاثاء افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النسخة 15 من "معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية"، الذي يستمر حتى 20 أغسطس/ آب الجاري.