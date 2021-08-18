تركيا تستعد لتزويد صواريخها بمحركات محلية

تستعد تركيا لتزويد صواريخها بمحركات مصنّعة بإمكانات محلية ووطنية.

وفي هذا الإطار، بدأت مجموعة قلعة التركية للصناعات الدفاعية، الإنتاج التجاري لمحرك "KTJ-3200" المزمع استخدامه في صواريخ "أطمجه" و"سوم" التركيين.

وقال عثمان أوقياي، نائب رئيس مجموعة "قلعة" التركية، إنهم يواصلون النشاط في مجال الصناعات الدفاعية، منذ 34 عاما.

وأضاف أن المحرك "KTJ-3200" الذي يعرضونه حالياً في معرض الصناعات الدفاعية الحالي بإسطنبول، اجتاز مرحلة البحث والتطوير، وبدء إنتاجه التجاري عقب توقيع بروتوكول بخصوص ذلك على هامش المعرض الدولي.

وشدد على أهمية هذه الخطوة بالنسبة لتركيا، لكونه سيحول دون التبعية للخارج في تأمين المحركات المستخدمة في الصناعات الدفاعية.

وأوضح أنه في المرحلة الأولى، سيقومون بإنتاج وتسليم 13 محركاً لهيئة الصناعات الدفاعية التركية، ثم مواصلة الإنتاج التجاري بأعداد أكبر.

وأشار إلى أنه وعقب استكمال مرحلة الاندماج والانسجام، ستتمكن الصواريخ والمنصات الجوية التركية، من التحليق والطيران بمحركات محلية.

وانطلقت فعاليات معرض الصناعات الدفاعية الدولي الـ 15 "آيدف" في إسطنبول، الثلاثاء، ويستمر حتى 20 أغسطس/ آب الجاري، بمشاركة محلية ودولية واسعة.