تشاوش أوغلو ولافروف يبحثان هاتفياً آخر المستجدات على الساحة الأفغانية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، آخر المستجدات في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، الأربعاء، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح البيان أن تشاوش أوغلو ولافروف ناشدا القوى الرئيسية في أفغانستان لضمان الأمن في البلاد، بعد سيطرة حركة "طالبان" على العاصمة كابل.

وأضاف أن الوزيرين أعربا عن اهتمامهما المشترك باستقرار الوضع في أفغانستان وضمان الأمن وسيادة القانون في البلاد بأسرع وقت ممكن.

كما تطرقا إلى العلاقات الثنائية وعدد من المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وبعد سيطرة طالبان على العديد من عواصم الولايات الرئيسية في الأيام الأخيرة، وإجبار القوات الحكومية على الاستسلام أو الفرار، وصل مقاتلو الحركة الأحد، إلى العاصمة، وأعلنوا السيطرة على البلاد.

وبعد هروب الرئيس الأفغاني ومساعديه المقربين، شكل الرئيس السابق حامد كرزاي، والسياسي المخضرم قلب الدين حكمتيار، وكبير مفاوضي السلام عبد الله عبد الله، مجلسًا بهدف ضمان انتقال سلس للسلطة.