وزير الدفاع التركي: اتخذنا كافة التدابير اللازمة لحماية جنودنا بأفغانستان

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الأربعاء، اتخاذ بلاده كافة التدابير اللازمة لحماية جنودها المتواجدين في أفغانستان، فيما لفت إلى استمرار عملية إجلاء المواطنين الأتراك.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أقار، خلال توقيع اتفاقية عسكرية مع نظيره الأنغولي جواو إرنستو دوس سانتوس، خلال معرض الصناعات الدفاعية الدولي 15 "آيدف21" في إسطنبول.

ويواصل أقار عقد لقاءات ثنائية مع نظرائه من عدة دول، في إطار معرض الصناعات الدفاعية الدولي 15 "آيدف21" في إسطنبول.

وفي تصريحات للأناضول حول التطورات في أفغانستان، قال أقار خلال مراسم التوقيع: "بدأنا بإجلاء جزء من مواطنينا من أفغانستان بواسطة طائرة تابعة لقواتنا الجوية".

وأمس الثلاثاء افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، النسخة 15 من "معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية"، ويستمر حتى 20 أغسطس/ آب الجاري.

وقال أقار: "لقد عبرنا عن آرائنا ونوايانا فيما يتعلق بمطار كابل الدولي منذ البداية، وهدفنا معروف من قبل الجميع، وفي إطار ذلك نواصل التنسيق اللازم مع حلف الناتو والولايات المتحدة ودول أخرى في المنطقة وخارجها".

وأكد الوزير أن هدف تركيا هو ضمان عمل مطار كابل دون انقطاع وتقديمه الخدمة لكل أفغانستان، فيما لفت إلى أن أنشطة المطار توقفت لفترة بسبب الفوضى التي شهدها قبل يومين.

وتابع: "وعقب ذلك تم إرساء الهدوء اللازم نتيجة جهود عناصر القوات المسلحة التركية مع عناصر الدول الأخرى، حيث بدأت الطائرات في الهبوط والإقلاع بسلام في المطار، وتم تنفيذ 62 رحلة جوية في اليومين الماضيين".

وأردف: "لا توجد أي مشكلة في استخدام المطار، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة. نسعى جاهدين لإبقاء المطار مفتوحًا بشكل آمن وتقديمه الخدمة لأفغانستان بأكملها".

وبين أنه "لم يقع أي هجوم أو تدخل ضد المطار حتى الآن، يبدو المطار آمنا في الوقت الحالي لكن الوضع يمكن أن يتغير في أي لحظة ونحن مستعدون لذلك".

وأكد مواصلة الجنود الأتراك المهام الموكلة إليهم بنجاح، وأردف: "أهم شيء بالنسبة لنا هو أمن جنودنا، اتخذنا كل التدابير اللازمة لحمايتهم، ونواصل اتخاذ ذلك، نتابع جميع أنواع التطورات عن كثب".

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" توسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية، المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

وسيطرت الحركة، خلال أقل من 10 أيام، على معظم أفغانستان تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وكان تحالف عسكري دولي تقوده واشنطن، أسقط حكم "طالبان" عام 2001، لارتباطها آنذاك بتنظيم "القاعدة" الذي تبنى هجمات في الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول من ذلك العام.