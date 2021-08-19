أردوغان يتحدث عن إمكانية للتقارب مع الإمارات العربية المتحدة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قيام الإمارات باستثمارات كبيرة في بلاده قريباً.

وذكر أردوغان في لقاء متلفز، الأربعاء، أنه التقى في وقت سابق اليوم مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وبحثا موضوع الاستثمارات الإماراتية في تركيا.

وأشار إلى أنهما ناقشا خلال اللقاء مجالات ونوع الاستثمارات الممكن إقامتها.

ولفت إلى أنه دعا كلا من نائب رئيس صندوق الثروة السيادية ورئيس مكتب الاستثمار التركيين لحضور الاجتماع.

وأوضح أنهم بحثوا خارطة الطريق المتعلقة بالاستثمارات.

وأضاف: "حددنا كيف ومن سيتخذ الخطوات على خارطة الطريق، لديهم أهداف وخطط استثمارية جادة للغاية".

وأكد أردوغان ثقته بأن الإمارات ستقوم قريباً باستثمارات كبيرة في بلاده.

وحول سؤال عما إذا كانت الزيارة الإماراتية تعني ذوبان الجليد بين البلدين، قال الرئيس التركي إن "مثل هذه التقلبات يمكن أن تحصل وحصلت بين الدول، وهنا أيضا حدثت بعض المواقف المماثلة".

وأوضح أن تركيا وفي مقدمتها جهاز استخباراتها قامت خلال الأشهر الماضية بعقد بعض اللقاءات مع إدارة أبو ظبي، وتم التوصل خلالها إلى نقطة معينة.

وتابع: "سنعقد بعض اللقاءات مع محمد بن زايد في الفترة المقبلة، وبعد اجتماع اليوم أعتقد أنها ستُعقد إن شاء الله".

وأعرب عن تمنيه في أن تحل بعض المشكلات في المنطقة من خلال هذه اللقاءات، لافتا إلى أن تركيا والإمارات تنتميان لذات الثقافة والمعتقد.

وأردف: "نولي أهمية لأن يجري الفاعلون الرئيسيون في المنطقة محادثات مباشرة وأن يتفاوضوا ويحلوا مشكلاتهم معا".

وفي سياق منفصل، نوه أردوغان إلى أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد نهاية العام أعلى بكثير من 5.8 بالمئة.

واستطرد: "نسجل أرقاما قياسية متتالية في الصادرات واقتربنا من حاجز 210 مليارات دولار".