أردوغان يلمح لإمكانية الحوار مع "حكومة طالبان" لتحقيق الاستقرار في أفغانستان

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية تواصل أنقرة مع الحكومة التي ستشكلها حركة طالبان في أفغانستان، بغية تحقيق الأمن والاستقرار في ذلك البلد.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان، الخميس، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال بهذا الخصوص: "غايتنا الأساسية تحقيق الأمن والاستقرار في أفغانستان، ولأجل ذلك سنتواصل مع الحكومة التي ستشكلها طالبان إن استدعى الأمر ذلك".

وردًا على مزاعم المعارضة التركية بشأن وجود 1.5 مليون مهاجرين أفغاني في البلاد، نفي أردوغان "بشدة" تلك المزاعم، وأكد أنها "محض أكاذيب".

وشدد على أن "تركيا ليست بلدا يمر منه كل من هب ودب"، مبينا أن حكومته لن تتسامح أبدًا مع من لا يلتزم بقوانين تركيا وأنظمتها ويتخذ مواقف تثير الفوضى.

وانتقد أردوغان مواقف الدول الأوروبية حيال اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين قائلا: "تركيا ليست مضطرة وغير مسؤولة أو موكّلة لتكون مستودعًا للاجئين من أجل فائدة أوروبا".

وتطرق أردوغان خلال خطابه إلى ملف السوريين المقيمين في تركيا بالقول: "لن نتسامح أبدًا مع الذين يستهدفون حياة طالبي اللجوء وممتلكاتهم ويهددون السلامة العامة".