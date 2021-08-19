أقار يلتقي وزير خارجية شمال قبرص التركية

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الخميس، وزير خارجية جمهورية قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو، على هامش معرض إسطنبول الدولي للصناعات الدفاعية "آيدف IDEF".

وتناول أقار وأرطغرل أوغلو العلاقات الثنائية وعددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وبحثا المسائل الأمنية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بحسب مراسل الأناضول.

وخلال اللقاء أشار أقار إلى ضرورة ابتعاد الجانب الرومي في جزيرة قبرص عن مواقفه الرافضة لحل أزمة الجزيرة.

وشدد على ضرورة إقامة دولتين مستقلتين في الجزيرة، مشيرا أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية سيستمر.

ويقام المعرض على مساحة 38 ألف متر مربع بحضور 536 شركة محلية و700 شركة أجنبية من 53 دولة لعرض أبرز منتجاتها وخدماتها في قطاع الصناعة الدفاعية.

ومن المنتجات المعروضة، مدرعات قتالية وطائرات مسيرة ومركبات الجوية وصواريخ ومقذوفات موجهة وأسلحة مشاة وأنظمة محاكاة عسكرية.

وانطلق المعرض الثلاثاء ويستمر حتى الجمعة 20 أغسطس/ آب الجاري، وتنظم على هامشه العديد من الندوات وفعاليات التعريف بالأسلحة الجديدة ومراسم توقيع اتفاقيات.