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أردوغان: لدينا 300 ألف مهاجر أفغاني ومستعدون للتباحث مع طالبان

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 20.08.2021 18:18
آخر تحديث في 20.08.2021 19:39
مئات الأفغان قرب مطار كابل يحاولون الهروب من البلاد عقب سيطرة طالبان على العاصمة وكالة الأنباء الفرنسية مئات الأفغان قرب مطار كابل يحاولون الهروب من البلاد عقب سيطرة طالبان على العاصمة (وكالة الأنباء الفرنسية)

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، استضافة بلاده نحو 300 ألف مهاجر أفغاني، مبدياً الاستعداد للتباحث مع حركة "طالبان".

وقال أردوغان، في تصريح صحفي عقب صلاة الجمعة بإسطنبول: "لدينا حاليا 300 ألف مهاجر أفغاني".

وأضاف: "يمكننا إجراء مباحثات مع طالبان إذا لزم الأمر، فهناك حقائق على الأرض، وعندما يُطرق بابنا سنفتحه".

وأشار إلى أن الوضع في أفغانستان مستمر منذ أكثر من 20 عاما، مؤكدا أن العالمين الغربي والإسلامي لم يظهرا الاهتمام اللازم بأفغانستان خلال تلك الفترة.

وشدد على أن روسيا والولايات المتحدة لم تظهرا النهج الصحيح خلال تدخلهما في أفغانستان.

ولفت إلى أن تركيا قدمت المساعدات للبنية التحتية والفوقية في أفغانستان بكل ما تملك، وتواصل بذل الجهود اللازمة.

وبيّن أن مقاربة الدول الأخرى في أفغانستان تقتصر على التدخل العسكري وتقديم السلاح فقط.

داخليا، نفى الرئيس أردوغان مزاعم المعارضة بشأن توقيع اتفاق هجرة بين تركيا والولايات المتحدة حول استقبال المهاجرين الأفغان.

وأكد أن سفارة واشنطن في أنقرة نفت أيضا مزاعم المعارضة التركية.

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