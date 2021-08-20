أردوغان وميتسوتاكيس يبحثان العلاقات الثنائية والتطورات في أفغانستان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات العالمية وفي مقدمتها تطورات الوضع في أفغانستان وموجات الهجرة المحتملة عقب سيطرة طالبان على البلاد.

وأفادت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أن أردوغان أكد خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الهجرة على أساس التفاهم والمصالح المتبادلة للبلدين.

وأضاف أردوغان أن عدم تأسيس مرحلة انتقالية في أفغانستان سيؤدي إلى زيادة موجة الهجرة ما يشكل تحديا كبيرا للجميع.

كما تبادل الزعيمان مشاعر المواساة في اندلاع حرائق الغابات في البلدين.