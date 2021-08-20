أردوغان سيبحث مع رئيس الوزراء اليوناني أثر التطورات الأفغانية على المنطقة

يعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات هاتفية مساء الجمعة مع رئيس الوزراء اليوناني لمناقشة "آخر التطورات في أفغانستان"، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني، فيما يبدي البلدان مخاوف من التدفق الكبير المحتمل للأشخاص الفارين من أفغانستان.

وقالت اليونان مرارًا إنها لن تسمح بتكرار ما حدث عام 2015، عندما عبر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الجزر اليونانية من الساحل التركي القريب قبل أن يتوجهوا عبر اليونان ومنطقة البلقان شمالًا نحو دول أكثر ازدهارًا في الاتحاد الأوروبي.

يتحدث رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الساعة 7:30 مساءً بالتوقيت المحلي (1630 بتوقيت جرينتش)، بحسب مكتب ميتسوتاكيس.

من جانبه دعا أردوغان، الخميس، الدول الأوروبية إلى تحمل مسؤولية فرار الأفغان من طالبان، محذرا من أن تركيا لن تصبح "مستودع اللاجئين" إلى أوروبا.

في اليوم السابق، قال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراشي إن الأولوية الحالية هي إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي والأفغان الذين عملوا مع قوات الاتحاد الأوروبي هناك، لكن اليونان "لا تقبل أن تكون بوابة للتدفقات غير النظامية إلى الاتحاد الأوروبي".

في حديث عبر قناة "سكاي تي في" التلفزيونية اليونانية، أشار إلى أن اليونان ليست على حدود أفغانستان، و"هناك دول في شرقنا يمكنها توفير الحماية الأولية عند الضرورة". وأضاف أن تركيا بلد آمن للمواطنين الأفغان.

جاءت التعليقات وسط زيادة في الأسابيع الأخيرة في عدد الأفغان الذين يشقون طريقهم إلى تركيا عبر الحدود من إيران.

قال أردوغان "نحتاج إلى تذكير أصدقائنا الأوروبيين بهذه الحقيقة: أوروبا -التي أصبحت مركز يجتذب ملايين الأشخاص- لا يمكنها البقاء بعيدًا عن مشكلة اللاجئين بإغلاق حدودها بقسوة لحماية سلامة ورفاهية مواطنيها".

وتابع: "ليس على تركيا واجب أو مسؤولية أو التزام بأن تكون مستودع اللاجئين إلى أوروبا".

قال أردوغان إن بلاده تضم 5 ملايين أجنبي بما في ذلك 3.6 مليون سوري فروا من الحرب و300 ألف أفغاني. وأوضح أن نحو 1.1 مليون أجنبي يحملون تصاريح إقامة.