تركيا تجلي أكثر من 100 مواطن من رعاياها من أفغانستان

أجلت تركيا الجمعة، أكثر من 100 مواطن من رعاياها في أفغانستان، بواسطة طائرة تابعة لقواتها المسلحة الجوية.

وتواصل تركيا عمليات إجلاء رعاياها من أفغانستان، بعد سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في البلاد، قبل أيام.

وأجلت طائرة تابعة للقوات المسلحة، الجمعة أكثر من 100 مواطن تركي من "مطار حامد كرزاي" بالعاصمة الأفغانية كابل.

وكان بين من تم إجلاؤهم 5 مواطنين كانت قوات أمنية تركية أنقذتهم في وقت سابق اليوم من مركز المدينة وأوصلتهم إلى المطار.

وقال قدري غوفين، أحد المواطنين الذين تم إجلاؤهم، إنه يشعر بسعادة كبيرة لعودته إلى تركيا، ولأن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل مساعدة رعاياها.

ومن المخطط إجلاء الرعايا الأتراك إلى باكستان، ومن ثم نقلهم إلى تركيا بواسطة طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية، وفقا لمراسل الأناضول.

والأحد، سيطرت "طالبان" على العاصمة كابل، خلال أقل من 10 أيام،؛ ما دفع الرئيس الأفغاني أشرف غني للهروب من البلاد.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.