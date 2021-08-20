مع قرب افتتاح المدارس.. إجراءات جديدة تتعلق بغير الملقحين ضد كورونا في تركيا

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن إجراءات جديدة تتعلق بالأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا مع اقتراب موعد المدارس.

جاء ذلك في خطاب ألقاه أردوغان الخميس، بعد ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال: "اعتبارا من بداية العام الدراسي في السادس من أيلول (سبتمبر) سنطلب من المدرسين والموظفين المرتبطين بالطلبة الذين لم يتلقوا اللقاح المضاد لكورونا، إجراء اختبار الكشف PCR مرتين على الأقل أسبوعيًا".

وأضاف أردوغان: "سنطبق اختبار PCR الإلزامي في الفعاليات التي يحضرها الناس بشكل جماعي، مثل الحفلات الموسيقية والمسارح ودور السينما وفي الرحلات الجوية، ورحلات الحافلات بين الولايات".

وأردف: "سنطلب إخضاع طلابنا وكوادرنا الجامعية الذين لم يتلقوا اللقاح لاختبارات منتظمة للكشف عن كورونا".

ودعا أردوغان المواطنين الأتراك الذين لم يتلقوا بعد لقاحات مضادة لكورونا، إلى الإسراع للتطعيم فورا.

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في الانتقال إلى مرحلة التوسع في التطعيم وإنتاج اللقاحات المحلية بحلول نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الجرعات التي أخذت في تركيا تجاوز 87 مليون جرعة.