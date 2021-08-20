وزير الخارجية البريطاني يشيد بالتزام تركيا حماية مطار كابل

أشادت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها بالتزام تركيا بتأمين مطار حامد كرزاي الدولي بالعاصمة الأفغانية كابل، بعد دخول حركة "طالبان" المدينة الأسبوع الجاري.

وقال دومينيك راب: "تعمل المملكة المتحدة وتركيا معا بشكل وثيق في أفغانستان لضمان استمرار عمليات الإجلاء بأمان".

وأعرب في تغريدة بوقت متأخر الخميس، عن شكره لنظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، على "الالتزام بحماية وتأمين مطار كابل، إلى جانب قواتنا".

والأربعاء، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالتصريحات "المعتدلة" التي أدلى بها مسؤولو "طالبان"، معلنا استعداد بلاده للتعاون مع جميع الأطراف لضمان السلام والاستقرار.

كما أعلن الرئيس التركي أن القوات التركية "ستحمي مطار كابل، وتضمن استمرار عمليات الإجلاء بطريقة آمنة وسلمية".

وبدأت دول عدة إجلاء رعاياها من أفغانستان، بعد سيطرة "طالبان" على مناطق واسعة من البلاد، الأحد، بينها العاصمة كابل.