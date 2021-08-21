أردوغان وبوتين يبحثان هاتفياً العلاقات الثنائية وتطورات أفغانستان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتصالاً هاتفياً، السبت، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية في مقدمتها المستجدات بأفغانستان، بحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال أردوغان إن تركيا يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابل مستقبلا إذا تهيأت الظروف المناسبة.

واتفق الرئيسان على التنسيق بشأن العلاقات المزمع إقامتها مع الحكومة التي ستشكل في أفغانستان خلال الفترة الجديدة.

وأكّد أردوغان على ضرورة أن تكون الحكومة المزمع تشكيلها شاملة وتعكس تنوع الشعب الأفغاني.

كما تبادل الرئيسان التعازي في طاقم طائرة الإطفاء الروسية التي تحطمت قبل أيام خلال مكافحة الحرائق جنوبي تركيا.