أردوغان يؤكد ضرورة الارتقاء بالتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بحثا خلاله العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وذكرت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، في بيان، أن أردوغان أكد خلال الاتصال ضرورة الارتقاء بالتعاون مع العراق في مكافحة الإرهاب

وأبدى أردوغان رضاه عن المسار الإيجابي للعلاقات التركية ـ العراقية في المجالات التجارية والعسكرية والاستخباراتية، وفق البيان.

وشدد على ضرورة زيادة التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار إلى أن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي يواصل انتشاره في معقله بجبال قنديل شمالي العراق، إضافة إلى منطقتي مخمور وسنجار الواقعتين تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية.

وأكد أن قوات بلاده وعلى غرار عملياتها السابقة شمالي العراق، لم تستهدف إلا أعضاء التنظيم الإرهابي وامتداداته ومواقعه في المنطقة خلال عمليتها الأخيرة.

وشدد أردوغان على أن الموقع الذي استهدفته القوات التركية في المنطقة كان لإيواء الإرهابيين، وليس مستشفى أو مركزا صحيا كما زعم التنظيم الإرهابي.

وأوضح أن التنظيم يلجأ إلى مثل هذه الأكاذيب كلما اشتدد الطوق عليه.

والخميس، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 10 عناصر من تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في منطقة سنجار، شمالي العراق.

وقالت الوزارة عبر حسابها على تويتر: "ضربة موجعة جديدة ضد تنظيم بي كا كا، حيث تم تحييد 10 إرهابيين بغارات جوية في منطقة سنجار شمالي العراق".