تشاوش أوغلو ونظيره الباكستاني يبحثان الملف الأفغاني

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو ونظيره الباكستاني شاه محمود قرشي، اتصالاً هاتفياً بحثا خلاله الوضع في أفغانستان، بحب بيان للخارجية التركية.

وأضاف البيان أن تشاوش أوغلو أعرب عن شكره للقرشي للدعم في عمليات إجلاء المواطنين الأتراك من أفغانستان.

من جانب آخر، أجرى الوزير التركي اتصالا هاتفيا آخر مع نظيره السريلانكي غاميني لاكشمان بييريس، لتهنئته بمناسبة تعيينه وزيرا الخارجية.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

والأحد، سيطرت "طالبان" على البلاد، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" طوال 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية.