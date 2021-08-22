أردوغان ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان التطورات في أفغانستان

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتصالاً هاتفياً مع رئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، الأحد، بحثا خلاله مسألة الهجرة وآخر التطورات في أفغانستان، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وأكد أردوغان خلال الاتصال أن بلاده لا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين.

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "تركيا تستضيف حاليا 5 ملايين لاجئ، ولا يمكنها تحمل أعباء موجة جديدة من المهاجرين".

وأضاف البيان أن أردوغان أبلغ ميشيل إمكانية مواصلة تركيا مهامها في ضمان أمن مطار كابل إذا تحققت الظروف المناسبة.

وخلال الاتصال أشار أردوغان إلى أن حدوث موجة هجرة جديدة من أفغانستان لا مفر منها، إن لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة في أفغانستان وإيران.

وشدد على ضرورة تكاتف الجميع وقيام المجتمع الدولي وخاصة الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياته قبل أن تتحول الهجرة الأفغانية غير النظامية إلى أزمة جديدة.

وأكد أردوغان على ضرورة تقديم المساعدة للشعب الأفغاني في أراضيهم والدول المجاورة، كي لا تتسبب الهجرة من أفغانستان في مآسي إنسانية جديدة.

وذكر أردوغان أنه يمكن تخفيف ضغط الهجرة من خلال زيادة المساهمات المالية لمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأعرب أردوغان عن ترحيبه باعتراف الاتحاد الأوروبي بشهادة اللقاح التركية ضد فيروس كورونا.

والخميس، أعلن الاتحاد الأوروبي اعترافه بشهادات اللقاح ضد فيروس كورونا، الصادرة في ثلاثة دول بينها تركيا.

وأوضح بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي أنه تقرر "معادلة" شهادات التطعيم التي تطبقها كل من مقدونيا الشمالية وأوكرانيا وتركيا.

وأضاف أن القرار سيكون ساري المفعول اعتبارا من 20 أغسطس/ آب الجاري، وأنه سيتم ربط الدول المذكورة بنظام التطعيم في الاتحاد الأوروبي.