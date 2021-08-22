أردوغان: يمكن لتركيا تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابل مستقبلا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده يمكنها تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابل مستقبلا إذا تهيأت الظروف المناسبة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين أردوغان ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بحثا خلاله العلاقات الثنائية والتطورات الدولية وأبرزها الوضع في أفغانستان.

وذكرت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية في بيان، الأحد، أن الرئيس أردوغان أكد خلال الاتصال أن أولوية تركيا الحالية في أفغانستان هي إجلاء مواطنيها.

وأوضح البيان أن أردوغان أكد لجونسون أنه يمكن لتركيا تحمل مسؤولية تأمين وتشغيل مطار كابل مستقبلا إذا تهيأت الظروف المناسبة.

وأشار إلى أن أردوغان وجونسون بحثا قضايا من شأنها تعزيز العلاقات التركية البريطانية، وقضايا إقليمية في مقدمتها المستجدات في أفغانستان، والهجرة.

وأكد أردوغان لجونسون أنه إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في أفغانستان وإيران، فلا مفر من موجة هجرة جديدة.

وشدد أنه قبل أن تتحول الهجرة غير النظامية القادمة من أفغانستان إلى أزمة، ينبغي على الجميع وخاصة الدول الأوروبية تحمل مسؤوليتها بصدق، وأن على المجتمع الدولي التكاتف بشأن هذه القضية.

وأكد ضرورة مساعدة الشعب الأفغاني داخل أراضيه، والبلدان المجاورة ، لدرء مآس إنسانية جديدة قد تنجم عن الهجرة الصادرة عن أفغانستان.

وأوضح أنه يمكن الحد من الهجرة من خلال زيادة المساهمات المالية لمؤسسات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي غضون 10 أيام، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل تقريبا، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، طيلة 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة طالبان مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.