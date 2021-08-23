أردوغان: نجري محادثات دبلوماسية مكثفة حول التطورات الحاصلة في أفغانستان

قال الرئيس رجب طيب أردوغان إن تركيا تجري مباحثات دبلوماسية مكثفة حول التطولات الحاصلة في أفغانستان.

جاء ذلك في تغريدة نشرها، الاثنين، على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أردوغان: "نجري محادثات دبلوماسية مكثفة على الصعيد الدولي حول الأوضاع في أفغانستان والهجرة غير النظامية".

وأضاف أن تركيا ستواصل اتباع كافة الخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية البلاد من موجات الهجرة غير النظامية.

وأوضح أنه أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية حول أفغانستان والهجرة مع قادة وزعماء عالميين، أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس.

وأفاد أنه أجرى اتصالات دبلوماسية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل.

ومنذ مايو/ أيار، بدأت "طالبان" بتوسيع سيطرتها في أفغانستان، مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/آب الجاري، وسيطرت الحركة خلال 10 أيام على معظم البلاد.

ثم سيطرت الحركة على القصر الرئاسي في كابل منتصف أغسطس الجاري، بينما غادر الرئيس أشرف غني البلاد ووصل الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة"، وجاء ذلك رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها واشنطن وحلف "الناتو"، خلال نحو 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتواصل دول عديدة إجلاء رعاياها، وكذلك مواطنين أفغان تعاونوا مع قوات تلك الدول العاملة في أفغانستان طوال العقدين الماضيين.