أردوغان: هدفنا نقل تركيا إلى مكانة أفضل بكل الرياضات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نهدف إلى نقل بلادنا إلى مكانة أفضل في كافة أنواع الرياضات وخاصة تلك التي حضورنا فيها محدود".

جاء ذلك خلال مأدبة عشاء، الاثنين، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، مع الرياضيين الأتراك الفائزين بميداليات في الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وأشار إلى أنهم سيحللون نقاط الضعف والقوة للرياضة التركية التي ظهرت خلال الألعاب الأولمبية، مضيفًا: "وسنولي اهتمامًا أكبر بالرياضات التي لم نصل فيها للمستوى المطلوب أو فقدنا زخمنا فيها".

وأردف:" كما حققنا في أولمبياد طوكيو نجاحات أكثر من أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، فإننا سنرفع سقف نجاحاتنا في طوكيو بالأولمبياد القادم في باريس".

واعتبر أن النجاح في الرياضة هو نتيجة لتناغم السلسلة الممتدة من الرياضي إلى الدولة، بما يتجاوز الجهد الفردي فحسب.

وأعرب عن ثقته بأن الرياضيين الأتراك سيبدأون العمل من الآن ليكونوا الأفضل في رياضاتهم وتحقيق أهدافهم في الأولمبياد القادمة.

وأكد أن الدولة ستواصل دعم كافة الرياضيين في كل المراحل.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا أنهت أولمبياد طوكيو بالحصول على 13 ميدالية، اثنتان منها ذهبية وفضيتان، و9 برونزيات.