أردوغان و زيلينسكي يبحثان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وأعرب أردوغان عن شكره لزيلينسكي على دعمه السريع والشامل لجهود تركيا في إطفاء حرائق الغابات خلال الفترة الأخيرة، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

كما هنأ أردوغان أوكرانيا بحلول الذكرى السنوية الـ 30 لاستقلالها.

وأكد أن تركيا ستواصل تطوير تعاونها الاستراتيجي مع أوكرانيا في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والصناعات الدفاعية والسياحة والتجارة.

يشار إلى أن أوكرانيا ساهمت عبر طائرتين في إخماد حرائق الغابات بتركيا، وأجريتا 107 طلعات جوية، وأرسلت أواخر يوليو/ تموز الماضي فريق إطفاء خاص إلى جانب الطائرتين لدعم جهود تركيا في إطفاء حرائق طالت عدة ولايات جنوب وغربي البلاد.