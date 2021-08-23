تركيا تشكر إسبانيا لمساعدتها في إخماد الحرائق

قدم وزير الخارجية التركي مولودش تشاوش أوغلو شكره لنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إزاء دعم بلاده لتركيا وإرسالها طائرة إطفاء للمساهمة بجهود إخماد الحرائق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، الإثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

كما بحث الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الأخيرة في أفغانستان.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، منذ 28 يوليو/ تموز الماضي، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".