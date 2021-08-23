القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

تركيا تشكر إسبانيا لمساعدتها في إخماد الحرائق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 23.08.2021 23:53
تركيا تشكر إسبانيا لمساعدتها في إخماد الحرائق

قدم وزير الخارجية التركي مولودش تشاوش أوغلو شكره لنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إزاء دعم بلاده لتركيا وإرسالها طائرة إطفاء للمساهمة بجهود إخماد الحرائق.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين، الإثنين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.

كما بحث الجانبان، العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى المستجدات الأخيرة في أفغانستان.

وطالت حرائق الغابات عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا، منذ 28 يوليو/ تموز الماضي، ضمنها أنطاليا وأضنة وموغلا ومرسين وعثمانية، وأعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "نهدف إلى نقل بلادنا إلى مكانة...
مختارات