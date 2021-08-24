أردوغان: الدخل القومي سيتجاوز تريليون دولار قريبا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدخل القومي الذي تراجع قليلا بفعل عوامل متعددة في مقدمتها تقلبات سعر صرف العملات، سيتجاوز تريليون دولار خلال فترة قريبة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الثلاثاء، خلال ترؤسه اجتماع رؤساء فروع "حزب العدالة والتنمية" بالولايات التركية.

وأوضح أردوغان أن احتياطي البنك المركزي التركي في الوقت الحالي، بحدود 109 مليارات دولار، وأن هذا الرقم سيتجاوز 115 مليار دولار قريبا.

وتابع: "قريبا سنشاهد ما حصل عام 2019 من تحقيق تراجع في العجز التجاري".

وأضاف أردوغان أن أعمال إنتاج السيارة المحلية تسير وفق المخطط، وأنها ستكون على الطرقات عام 2023.

وأكد أن تركيا باتت واحدة من الدول القليلة الرائدة في إنتاج وتصدير المعدات الدفاعية وفي مقدمتها الطائرات المسيرة.