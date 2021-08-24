محادثات ألمانية مع أنقرة وواشنطن حول استمرارية تشغيل مطار كابل

تجري ألمانيا محادثات مع تركيا والولايات المتحدة حول مواصلة تشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الثلاثاء، الذي أوضح أن ألمانيا تجري محادثات مع تركيا والولايات المتحدة ودول أخرى بشأن استمرار عمليات الإجلاء من مطار كابل، مشيرا أن المسألة تتطلب أيضا محادثات مع حركة "طالبان" قبل الانسحاب الأمريكي.

وأضاف أن ألمانيا تجري محادثات مع باكستان وأوزبكستان وطاجيكستان والهند حول الأفغان الذين هربوا عبر المنافذ البرية، لافتا إلى أنهم سيعملون على تسريع حصولهم على تأشيرات.

وخلال الأسابيع الأخيرة، تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، وفي 15 أغسطس/ آب الجاري دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.