وزير الدفاع التركي يشرف على عملية تدمير أهداف إرهابية شمالي العراق

قاد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، من مركز عمليات القوات الجوية عملية تدمير 28 هدفا لإرهابيي منظمة "بي كا كا"، شمالي العراق.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن أقار أعطى التعليمات لضرب أهداف إرهابية في منطقة آسوس، شمالي العراق.

ورافق أقار في مركز العمليات الجوية كل من رئيس الأركان العامة يشار غولر، وقائدي القوات البرية الفريق موسى أف سيفر، والبحرية عدنان أوزبال.

وأصابت المقاتلات التركية الأهداف بدقة وعادت إلى قواعدها بسلام.

ونشرت الوزارة صورا ومشاهد للعمليات الجوية التي استهدفت 28 هدفا لإرهابيي "بي كا كا" دمرت خلالها مقرات قيادية وملاجئ ومستودعات أسلحة عائدة للمنظمة الانفصالية.