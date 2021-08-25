أردوغان: نسعى جاهدين لإيصال تركيا إلى المكانة التي تستحقها

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن حكومته تسعى جاهدة لإيصال البلاد إلى المكانة التي تستحقها من الناحية الديمقراطية والتنموية من خلال الأهداف المنشودة لعام 2023.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته الأربعاء، في فعاليات احتفالات الذكرى السنوية 950 للنصر في معركة ملاذكرد، في قضاء أخلاط بولاية بتليس جنوب شرق البلاد.

وقال أردوغان: "بفضل رؤيتنا لعامي 2053 و2071 نُورّث شبابنا مهمة الارتقاء بتركيا إلى مصاف الدول الرائدة في كافة المجالات".

وأضاف أن تركيا تحولت من دولة منشغلة بصراعاتها الداخلية، إلى "بلد له كلمة في كل قضية مصيرية تخص المنطقة والعالم".

ووقعت معركة ملاذكرد في 26 أغسطس/ آب 1071، وتمكن فيها السلطان السلجوقي ألب أرسلان من هزيمة جيش روما الشرقية بقيادة الإمبراطور رومانوس الرابع ديوجينيس.

وفتح انتصار السلاجقة بقيادة ألب أرسلان في هذه المعركة، الطريق أمام الأتراك للتقدم في آسيا الصغرى، التي باتت تعرف حالياً باسم تركيا، وشكل منعطفا تاريخيًّا في المنطقة.