الجيش التركي يحيد 9 إرهابيين من "ي ب ك/ بي كا كا" شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، تحييد 9 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" أثناء تحضيرهم للهجوم على المناطق المحررة شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في تغريدة عبر تويتر، على أن الجيش التركي "يشكل سدًا منيعًا في وجه الإرهابيين شمالي سوريا".

وأضافت أن "أبطال الجيش التركي تمكنوا من تحييد 9 إرهابيين من التنظيم، 8 منهم في منطقة عملية نبع السلام، وواحد في درع الفرات".

واستطاع الجيش التركي عبر عملية "درع الفرات" التي أطلقها في 24 أغسطس/ آب 2016، تطهير 2055 كيلومترا مربعا من الأراضي شمالي سوريا، من يد العناصر الإرهابية.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.