الهلال الأحمر التركي يوقع اتفاق تعاون مع "كير الدولية" لتعزيز خدمة السوريين

أبرمت منظمة الهلال الأحمر التركي اتفاق تعاون مع هيئة كير الدولية CARE International بهدف الاستجابة المشتركة لاحتياجات الفقراء والمستضعفين على المستويين المحلي والعالمي.

وفي تصريحات أدلى بها لمراسل الأناضول، قال نائب مدير عام الشؤون الدولية وخدمات الهجرة بالهلال الأحمر التركي، ألبر كوتشوك، إن "كير تركيا" إحدى منظمات المجتمع المدني الأجنبية الكبيرة المرخصة داخل البلاد.

وأضاف: "أردنا توحيد الجهود، استنادا إلى حقيقة أن لدينا أنشطة مماثلة في بلادنا سواء في مجال الحماية أو من حيث تحسين سبل العيش والدعم الاجتماعي والاقتصادي".

وأشار أن البروتوكول بمثابة اتفاقية تعاون لتلبية احتياجات شمالي سوريا واللاجئين في تركيا.

ووفقا للبروتوكول، سيتعاون الهلال الأحمر التركي ومنظمة كير الدولية في مجالات مختلفة مثل الأمن الغذائي وتمكين المرأة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي والحماية الاجتماعية للأشخاص المتضررين من الأزمات.

كما سيبذل الطرفان جهودا لتخفيف الآلام الإنسانية الناجمة عن الحرب في سوريا، سواء داخل تركيا أو في المناطق الحدودية.