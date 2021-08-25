تشاوش أوغلو يبحث مع نظيره الأمريكي آخر المستجدات في أفغانستان

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اتصالاً هاتفياً بنظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله آخر التطورات على الساحة في أفغانستان.

وفي بيان لوزارة الخارجية التركية، مساء الثلاثاء، أن تشاوش أوغلو تناول مع بلينكن هاتفيا الوضع في أفغانستان.

بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ، نيد برايس، في بيان، "تناول اللقاء تعاوننا المستمر في أفغانستان، والجهود التي نبذلها لضمان الإجلاء الآمن والمنظم لمواطنينا ، ورعايا حلفائنا وشركائنا".

في السياق نفسه نشر متحدث الخارجية الأمريكية تغريدة على حسابه بـ"تويتر" حول اللقاء شدد فيها على أن "تركيا حليف مهم في حلف شمال الأطلسي (لناتو) وشريك مهم للغاية في المنطقة".