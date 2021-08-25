رئيس الشؤون الدينية التركي يستقبل رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا

استقبل رئيس الشؤون الدينية التركي البروفيسور عزيز حسنوفيتش، رئيس المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن رئاسة الشؤون الدينية التركية.

وأوضح البيان أن عزيز حسنوفيتش والوفد المرافق له قاموا بزيارة علي أرباش في مقره برئاسة الشؤون الدينية، الذي رحب بالوفد مشددًا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين تركيا وكرواتيا.

وشدد أرباش خلال اللقاء على أن العلاقات بين البلدين ستتعزز بشكل أكبر خلال المستقبل.

كما أوضح المسؤول الديني التركي أنهم يوفرون فرصًا مختلفة للطلاب الذين يأتون من مختلف البلدان إلى تركيا من أجل التعليم، مؤكدًا استعدادهم الدائم لدعم الطلاب القادمين من كرواتيا من خلال تلبية جميع احتياجاتهم من إعاشة وإقامة.

وأكد أيضًا ضرورة تأهيل رجال الدين الأكفاء والمؤهلين بما يتماشى مع القرآن والسنة، مشيرًا إلى "أهمية تنشئة الشباب بعيدًا عن التطرف والراديكالية. فشرطنا الأساسي هو الالتزام بالقرآن والسنة".

بدوره أعرب رئيس المشيخة الإسلامية بكرواتيا عن شكره لأرباش على حفاوة الاستقبال، معربًا عن سعيهم للاستفادة من تجربة رئاسة الشؤون الدينية التركية بخصوص الخدمات الدينية والتعليم والإصدارات.