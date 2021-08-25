في ذكرى بدء اعتصام الأمهات.. دعوات للتظاهر أمام مقرات حزب "الشعوب الديمقراطي"

في ذكرى بدء اعتصام الأمهات في ديار بكر، قام مواطنان تركيان بوضع إكليل أسود أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي في العاصمة أنقرة، وكتبا عليه "نريد أبناءنا"، في اتهام مباشر للحزب باختطاف أبنائهما والزج بهما في صفوف منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وأدلى المواطنان سليمان آيدن وجليل بكداش، بتصريحات للصحفيين بعد وضع الإكليل، بإنهما قدما إلى أنقرة مندوبان عن الأمهات المعتصمات في ولاية ديار بكر، جنوب شرق تركيا.

وبدأ اعتصام الأمهات في 3 سبتمبر/ أيلول 2019، وأعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن دعمه لهن، فضلا عن دعم الوزراء والسياسيين وفنانين وصحفيين وكتاب ورياضيين ومنظمات مدنية ورجال دين وكافة فئات المجتمع.

وأضاف آيدن أن المنظمة الإرهابية اختطفت ابنه قبل 6 أعوام، مؤكدا على استمرار اعتصام الأمهات في ديار بكر، لغاية استرداد جميع أبنائهن.

ودعا كافة المواطنين الأتراك للاعتصام أمام مقرات حزب الشعوب الديمقراطي في ذكرى بدء الاعتصام.

ويحظى اعتصام الأمهات في ديار بكر بدعم "جمعية أمهات سريبرينيتسا" في البوسنة والهرسك، وعضو البرلمان الأوروبي توماس زديتشوفسكي، وسفراء في أنقرة أجروا زيارات لولاية ديار بكر والتقوا المعتصمات.