أردوغان: نصر ملاذكرد غيَّر تاريخ الأمة التركية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن انتصار ملاذكرد عام 1071 لم يكن انتصارا عاديا كغيره من الانتصارات، بل نصراً غيَّر تاريخ الأمة التركية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الخميس، خلال مشاركته في إحياء الذكرى السنوية الـ950 لانتصار معركة ملاذكرد بولاية موش جنوب شرقي تركيا.

وأضاف: "نصر ملاذكرد هو العمود الأكثر أهمية في الجسر الذي قمنا ببنائه لربط الماضي بالحاضر، وتركيا اليوم وريثة حضارة عريقة تحتضن في طياتها كل ما يخص العالمين الشرقي والغربي".

وأشار أردوغان إلى أن حكومته تسعى جاهدة لجعل تركيا والجغرافيا المحيطة بها دار أمان.

وقال: "اليوم وكما فعل أجدادنا في الماضي، نكافح من أجل جعل وطننا وكل مكان نرفع فيه علمنا موطنًا للأمان والرفاهية".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا تمكنت خلال الأعوام العشرين الماضية، من اللحاق بركب الدول المتقدمة في العديد من المجالات أبرزها الصحة والتعليم والمواصلات والطاقة والزراعة والصناعات الدفاعية.

واستطرد: "بإذن الله سنصل إلى القمة عندما نقيم هذه الفترة التي يعاد تشكيل النظام العالمي والسياسي والاقتصادي للعالم بشكل صحيح، مع الحفاظ على مناخ الاستقرار والثقة".

ولفت إلى أن تركيا هي ضمير الإنسانية وباب الأمل للمظلومين والمضطهدين، مؤكدا أنها ستواصل نهج مساعدة المحتاج ونصرة المظلوم.

وأضاف أردوغان أن حماس الشباب وطاقتهم يجدد استمرار قوة النضال لدى القائمين على إدارة شؤون البلاد.