إبراهيم قالن: عرضنا لتأمين وتشغيل مطار كابل قائم رغم إجلاء جنودنا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن إمكانية مواصلة أنقرة مهمة تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في كابل لا تزال قائمة حتى بعد إجلاء الجنود الأتراك من هناك.

وأضاف قالن في لقاء متلفز، الأربعاء: "إذا تم التفاهم على الشروط والتوصل إلى اتفاق في هذا الاتجاه، فسنواصل تقديم هذه الخدمة ".

وأوضح أن "استمرار تركيا بتشغيل المطار سيصب في صالح أفغانستان والعملية الانتقالية والحكومة التي سيتم تشكيلها لاحقا".

وتابع: "لأنه من أجل الحصول على اعتراف دولي هناك، يجب على الحكومة الجديدة ضمان أمن المطار وتأمين سير العمل بشكل طبيعي".

وفي رد منه على سؤال "هل سيتم توفير القوات الأفغانية من قبل قوات طالبان أو من قبل الأمن الخاص؟"، شدد قالن على "ضرورة إنشاء هيكل أمني هناك. ولا أعتقد أن طالبان لديها مثل هذه القدرة. ربما سيطلبون مثل هذه الخدمة في نهاية المطاف. إنهم يعرفون مدى أهميتها الرئيسية.هي. هذه التفاصيل موضع تفاوض. وإذا كان هناك اتفاق سيتم إجراء دراسة في هذا الاتجاه".

وردًا على سؤال "هل قالت طالبان لا نريد جنودًا أتراكًا؟"، قال قالن: "هم لم يقولوا ذلك، قالوا: لا نريد بقاء أي قوة أجنبية في أفغانستان، أي أن ذلك التصريح ليس خاصًا بتركيا وحدها بل يشمل كذلك كافة الدول الأخرى، ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا، وإيران، وروسيا، والصين".

وزاد المتحدث قائلا: "لذلك لم نرغب ببقاء جنودنا وسط صراع من أي نوع، ولا يمكن لنا بأي حال أن نقبل بقاءهم وجهًا لوجه مع أية تهديدات محتملة، وهذا وضع لا يمكننا أن نصادق على استمراره؛ لذلك من دواعي سرورنا أن المهمة قد اكتملت بهذه الطريقة وأنهم يعودون إلى بلادنا بسلام ".

وردا على سؤال حول الفترة التي ستستغرقها عملية إجلاء القوات التركية، أكد قالن أن الامر متعلق بالخطة التي وضعتها وزارة الدفاع، مشيرا إلى أنها ربما تكتمل في غضون 24 أو 36 ساعة.

ومساء الأربعاء أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان.

وجاء في البيان: "بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو) أنهما سيغادران أفغانستان، أعربت تركيا عن نيتها حول إمكانية مواصلة مسؤوليتها في تشغيل مطار حامد كرزاي بأمان ووفق المعايير الدولية، كما فعلت لمدة 6 سنوات، في حالة توفرت شروط معينة".

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

** مسألة اللاجئين

وفي سياق ليس ببعيد، أكد متحدث الرئاسة التركية أن بلاده أدت واجبها على أكمل وجه بخصوص مسألة اللاجئين، مشددًا على أن تركيا تجري مساعيها الدبلوماسية لمنع تفاقم أزمة الهجرة في أفغانستان، على خلفية الأحداث والتطورات التي تشهدها البلاد.

وأوضح أنه في حالة حدوث موجة هجرة من أفغانستان فإن هذا يؤثر بصورة مباشرة على دول الجوار قبل أية دولة أخرى، مشددًا على ضرورة تولي المجتمع الدولي دوره في مسألة الهجرة، وأن تركيا ليس لديها استعداد لتحمل أعباء جديدة بعد ذلك.

كما أكد أن بلاده "تقوم على حدودها باتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع أية هجرة غير قانونية، مضيفًا "تركيا لم تكن يومًا ما مستودع لاجئين لأحد ولن تكون كذلك مستقبلا".

** العلاقات مع الإمارات ومصر:

وبخصوص العلاقات بين تركيا والإمارات، بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد، لأنقرة، قال قالن إن لديهم رغبة في أن تكون لهم علاقات طيبة مع كافة دول الخليج.

وأضاف قائلا إن "فتح مثل هذه الصفحة الجديدة مع دولة الإمارات العربية المتحدة أمر إيجابي للغاية. وهذه العملية بالطبع وصلت إلى مرحلة معينة من النضج خلال الأشهر الست أو الخمس الماضية، حيث عقدت الكثير من الاجتماعات، من بينها اجتماعات لوزير خارجيتنا".

وزاد قالن قائلا: "كما كانت هناك لقاءات لرئيس جهاز الاستخبارات لدينا السيد حقان؛ ونتيجة لذلك، ارتقت تلك اللقاءات إلى مستوى رئيسنا"، مضيفًا: "تعرفون أن الشخص الذي جاء، الشيخ طحنون، له دور حاسم للغاية في نظام الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم فإن مجيئه لتركيا بنفسه كانت رسالة في حد ذاتها".

واشار متحدث الرئاسة التركية أنهم اتفقوا على أن تكون العلاقات المتبادلة بين تركيا والإمارات، وكذلك دول الخليج الأخرى، قائمة على المصالح المتبادلة والاحترام، معربًا عن أملهم في رؤية نتائج ملموسة لهذا في كافة المجالات، وأنهم مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات في هذا الصدد.

وبخصوص العلاقات مع مصر قال إبراهيم قالن إن اللقاءات ما زالت مستمرة بين الجانبين لوضع تلك العلاقات على أرضية سليمة، مشيرًا إلى أن يمكن اتخاذ خطوات ملموسة في هذا المجال في المستقبل القريب.

أما عن العلاقات مع إسرائيل فلفت قالن إلى أن اتصال الرئيس أردوغان بنظيره الإسرائيلي المنتخب حديثًا، إسحاق هرتسوغ، كان له تأثير إيجابي لدى الجانب الإسرائيلي.

وأفاد قالن أنه يرى أن العملية في إسرائيل تبدو إيجابية وأنه قد تكون هناك حركة من اللقاءات معها.