وصول أول دفعة من الجنود الأتراك من أفغانستان

أقلعت أول دفعة من الجنود الأتراك الذي سيغادرون أفغانستان على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية.

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، الخميس، أن أول طائرة لعملية إجلاء قواتنا المسلحة أقلعت من أفغانستان تحمل الرقم TK6889.

وأضافت أن الطائرة تقل 345 راكبا، وأنه من المقرر الوصول إلى مطار أسنبوغا بالعاصمة أنقرة الساعة 11:45 بالتوقيت المحلي.

وأشارت أنه من المخطط تنظيم رحلتين جويتين لإكمال عملية الإجلاء.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت "طالبان" من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طوال 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.