أردوغان: طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابل لكننا لم نتخذ قراراً بعد

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، تلقي بلاده طلباً من حركة طالبان لتشغيل مطار العاصمة الأفغانية كابل.

وقال أردوغان، في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك بإسطنبول قبيل مغادرته إلى البوسنة والهرسك، إنهم لم يتخذوا قراراً بعد بهذا الشأن.

وأكد أن بلاده بدأت بإجلاء قواتها من أفغانستان بالتزامن مع جهود الدول الغربية لإجلاء قواتها ورعاياها من هذا البلد، مشيراً إلى أن عملية الإجلاء ستنتهي في أقرب وقت ممكن.

وكشف أردوغان أن السفارة التركية في كابل احتضنت اجتماعاً مع قيادة حركة طالبان استمر 3 ساعات ونصف الساعة.

وشدد الرئيس التركي على أن اجتماعات أخرى ستعقد إذا تطلب الأمر، مؤكداً أن بلاده لن تأخذ الإذن من أحد لإقامة هذه الاتصالات.

من جهة أخرى، أدان أردوغان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار كابل أمس الخميس.

وأشار إلى أن قيام داعش بهذه الخطوة في هذه المرحلة يكشف مدى خطورة هذا التنظيم في المنطقة والعالم.