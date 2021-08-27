وزيرا الخارجية التركي والقطري يبحثان الوضع في أفغانستان

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، آخر التطورات في أفغانستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزيرين، الخميس، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر في وزارة الخارجية التركية.

ومؤخرا، تمكنت حركة "طالبان" الأفغانية من بسط سيطرتها على معظم أنحاء البلاد، وفي 15 أغسطس/ آب الجاري، دخل مسلحو الحركة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات.

وفي وقت سابق الخميس، استهدف هجوم مزدوج، تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي، محيط مطار حامد كرزاي بالعاصمة الأفغانية كابل، أسفر عن مقتل 90 شخصاً على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 150، وفق مسؤول بوزارة الصحة الأفغانية.