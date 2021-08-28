تشاوش أوغلو يصل بغداد للمشاركة في قمة إقليمية موسعة

وصل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، السبت، العاصمة بغداد، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي.

ووفق التلفزيون الرسمي بالعراق، "وصل تشاوش أوغلو على رأس وفد تركي حكومي، إلى مطار بغداد الدولي، وكان في استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين".

وأجرى الوزيران مباحثات في قاعة الشرف داخل مطار بغداد، قبل أن يتوجه الوفد التركي إلى المنطقة الخضراء وسط بغداد، للمشاركة في قمة دول الجوار بالعراق.

ومنذ صباح السبت، شهدت العاصمة العراقية توافدا لرؤساء وملوك وأمراء عدة دول، أبرزهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، وأمير قطر تميم بن حمد.

كما وصل بغداد أيضا رئيس الوزراء الكويتي الشيخ خالد الحمد الصباح، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، ووزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

ويشارك في قمة بغداد الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بصفة مراقبين.

كما يشارك أيضا الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين، إضافة إلى السعودية واليابان، بحسب بيانات سابقة للخارجية العراقية.‎

وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم "داعش".