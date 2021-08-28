مراسم استقبال رسمية للجنود الأتراك العائدين من أفغانستان

أقامت وزارة الدفاع التركية، السبت، مراسم استقبال عسكرية لأفراد القوات المسلحة العائدين من أفغانستان.

وشارك وزير الدفاع خلوصي أقار، ورئيس الأركان العامة الفريق أول يشار غولر، وقادة القوات البرية الفريق موسى أفسيفر، والبحرية عدنان أوزبال، والجوية حسن كوجوك أكيوز، في المراسم التي أقيمت في قيادة الفيلق الرابع بالعاصمة أنقرة.

ورحب أقار بالجنود العاملين في قيادة قوة المهام التركية العائدة من أفغانستان، وقدم الزهور لقائدها العقيد صمد يوكسل.

وفي كلمة له خلال المراسم، أعرب غولر عن سعادته بلقاء القوات التركية العائدة من أفغانستان التي أتمت مهمتها بنجاح.

وأشار إلى أن القوات التركية قدمت التدريب والاستشارات والدعم الأمني تحت مظلة حلف شمال الأطلسي "الناتو" منذ 2002، من أجل المساهمة في إرساء السلام والاستقرار للشعب الأفغاني.

وأضاف: "هذه المهمة المقدسة التي قمنا بها لضمان وحدة وأمن الشعب الأفغاني الشقيق ولضمان السلام والاستقرار في المنطقة، لا تقل أهمية وحيوية عن مهمة من يحرسون حدودنا ومجالنا الجوي والبحري".

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء عملية إجلاء قواتها المسلحة من أفغانستان بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة.

وقالت الوزارة في بيان، إن القوات المسلحة تعود إلى الوطن بفخر عقب إنجاز المهمة الموكلة إليها بنجاح.